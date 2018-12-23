Burak Özçivit hamile Fahriye'nin her istediğini yapıyor

2017 Haziran ayında hayatlarını birleştiren Burak Özçivit- Fahriye Evcen çifti, yaklaşık beş ay önce sevindirici bir haber aldı.

EŞİNİN HER İSTEDİĞİNİ YERİNE GETİRİYOR

Bir oğlu olacağını öğrenen çift, o günden itibraen heyecanını gizleyemiyor. Hatta Fahriye Evcen, hamileliğinde aşermeye başladı bile. Burak Özçivit ise hamile eşinin bir dediğini iki etmeyerek her dediğini yerine getiriyor.

ERİK BULMAK İÇİN KAPI KAPI DOLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde canı erik çeken Fahriye Evcen'in istediğini yerine getirmek isteyen Burak Özçivit, dükkan dükkan erik bulmak için dolaşmış.

İNSTAGRAM'DA REKOR KIRDI

Bu arada Burak Özçivit'in kişisel İnstagram sayfası 12.2 milyon takipçiye ulaştı. Özçivit bu rakamla birlikte 'en çok kitleye sahip olan oyuncu' ünvanını da elinde bulundurdu.