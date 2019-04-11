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Cenk Küpeli'den Demet Şener'e romantik mesaj

İş insanı Cenk Küpeli'nin Demet Şener'in paylaşımlarına yorum yaptı.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 06:50..
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Aşk haberi ile magazin gündemine bomba gibi düşen Demek Şener - Cenk Küpeli çifti, romantik bir tatile çıktı. Demet Şener, tatilde çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

"SENİNLE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Cenk Küpeli, Şener'in paylaşımının altına yaptığı romantik yorumlarla dikkat çekti.  'Kendimle başladığım yolda, seninle devam etmek istiyorum, gel' yorumunu yapan Küpeli'ye, Demet Şener 'Çıktığımız bu yolda hep beraber yürümek dileğiyle... Ben çoktan geldim bile sana' cevabını verdi.

Cenk Küpeli'den Demet Şener'e romantik mesaj

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