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Çığ altından sağ çıkartılan vatandaşın o anları

Van'daki çığ felaketinde karlar altında kalan bir vatandaşın kurtarılma anı, orada bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 19:17..
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Çığ altından sağ çıkartılan vatandaşın o anları

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 kişinin öldüğü çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin üzerine de çığ düşmüş, toplamda 41 can kaybı yaşamıştık.

Olay yerinde kar altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için ekipler seferber olmuş, yoğun çalışmalar yürütülmüştü.

Çığ altından sağ çıkartılan vatandaşın o anları VİDEO

ELLERİYLE KAZIYARAK ÇIKARDILAR

Çalışmalar sırasında kar altından canlı kurtarılan bir vatandaşımızın, kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin yoğun çabaları görülürken, o anlardaki panik aliyle kar kütlelerini elleriyle kazıyarak yaralıyı çıkarma çabaları da kameralara yansıdı.Çığ altından sağ çıkartılan vatandaşın o anları

Çığ altından sağ çıkartılan vatandaşın o anları

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