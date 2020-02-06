Çığ altından sağ çıkartılan vatandaşın o anları

Van'daki çığ felaketinde karlar altında kalan bir vatandaşın kurtarılma anı, orada bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Patileri kanlar içinde olan ve açlıktan bitkin düştüğü belirlenen köpek veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

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Boateng: Beşiktaş'ın içine girince şaşırdım

Boateng, Beşiktaş'ın büyük bir takım olduğunu gelmeden önce de bildiğini, ancak kulübün içine girdiğinde gördüğü profesyonellik karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.