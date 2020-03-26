Çin korona nedeniyle yabancıların ülkeye girişini yasakladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, ülkede 3 bini aşkın insanın hayatına mal olduktan sonra dünyaya yayıldı.

Dünya virüs salgınının pençesine düştükten sonra, Çin'de resmi kaynakların açıkladığı verilere göre salgın kontrol altına alındı.

İtalya ve İspanya'da her gün yüzlerce ölüm bildirilirken Çin'in günlük ölüm bildirimi tek haneli rakamlara düştü.

YABANCILARA GİRİŞ YASAĞI

Yerel kaynaklı salgının konrol altına alındığı ve yurt dışı kaynaklı vakalarda artık olduğu bildirilen Çin'de yabancılara ülkeye giriş yasağı getirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu giriş yasağının koronavirüs salgınını önlemek için geçici bir tedbir olduğu ve pazar günü uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

VİZE SERBESTİSİ OLANLAR DAHİ ALINMAYACAK

Açıklamada, ikamet izni ve vize serbestisi bulunan yabancıların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

Yabancı ülke misyonlarında çalışanların kapsam dışında tutulacağının vurgulandığı açıklamada, ticari faaliyetler, teknoloji ve enerji alanındaki işlerle ilgili ise vize başvurularının yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.