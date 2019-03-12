Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattının Açılış Töreni'ne gündeme dair açıklamalarda bulundu.

300 VAGON TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Gebze - Halkalı Banliyö Tren Hattı, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey.

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda çalışacak 440 vagondan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla iftihar ediyoruz.





1 MİLYON 700 BİN YOLCU

İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak.

Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.





İPEK YOLU'NUN İSTANBUL ETABINI OLUŞTURUYOR

Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu, 63 kilometre ilaveyle 233 kilometreye çıkarmış oluyoruz.

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı için yaklaşık 8,5 milyar lira harcandı.

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın, Londra'dan Pekin'e kadar uzanacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını oluşturuyor.