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Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da yaptığı konuşmasında, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı için yaklaşık 8,5 milyar lira harcandığını bildirdi.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 12:47..
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Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattının Açılış Töreni'ne gündeme dair açıklamalarda bulundu.

300 VAGON TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Gebze - Halkalı Banliyö Tren Hattı, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey.

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda çalışacak 440 vagondan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla iftihar ediyoruz.

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

1 MİLYON 700 BİN YOLCU

İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak.

Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İPEK YOLU'NUN İSTANBUL ETABINI OLUŞTURUYOR

Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu, 63 kilometre ilaveyle 233 kilometreye çıkarmış oluyoruz.

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı için yaklaşık 8,5 milyar lira harcandı.

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın, Londra'dan Pekin'e kadar uzanacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını oluşturuyor.

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

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