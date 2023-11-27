AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail beni dehşete düşürdü Borrell, yasa dışı yerleşim inşası planını eleştirdi. Bunun meşru müdafaa ile ilgisi olmadığını söyleyen AB yetkilisi, "İsrail'i daha güvenli hale getirmez" dedi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in yeni yasa dışı yerleşim planı, Avrupa'da tepkiyle karşılandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Tel Aviv'in girişimine karşı çıktı.

"Öğrendiğimde dehşete düştüm"

Borrell, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

İsrail hükümetinin, savaşın ortasında daha fazla yasa dışı yerleşim yeri inşa etmek için yeni fonlar ayırmaya hazır olduğunu öğrendiğimde dehşete düştüm.

"İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecek"

Böyle bir adımın meşru müdafaa anlamına gelmediğini söyleyen Borrell, şöyle devam etti:

Bu, İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecektir. Yerleşimler ciddi bir Uluslararası İnsan Hakları ihlalidir.

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria hedefi

İngiltere merkezli Financial Times, "Cesaretlenen İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'daki hakimiyetini sağlamlaştırmak istiyor." diye yazdı.

Habere göre, işgal altındaki Filistin toprakları, 7 Ekim'den bu yana yaşanan şiddette büyük bir artışa tanık oldu.

Yerleşimcilerin, Batı Şeria'yı İsrail topraklarının bir parçası olarak gördüğüne dikkat çekildi.