ABD, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki çabalarına teşekkür etti Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar başlatılmasına yönelik çabalarına ABD'den bir teşekkür daha geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin oynadığı önemli role dikkat çekti.

AA

Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar başlaması için çabalarını sürdüren Türkiye'ye, ABD tarafından teşekkür gelmeye devam ediyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Patel, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ni sonlandırma kararının dünya genelinde gıda güvensizliğiyle mücadele eden toplumlara zarar verdiğini dile getirdi.

"Türkiye'ye girişimin tekrar başlatılması adına oynadığı önemli rol için teşekkür ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya'nın Soçi şehrine ziyaretinde, Rusya'yı anlaşmaya döndürmek için çaba sarf ettiğini kaydeden Patel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO müttefikimiz Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar başlatılması adına oynadığı önemli rol için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AA muhabirinin, "ABD, Tuna Nehri rotasını Karadeniz Tahıl Girişimi'ne alternatif olarak görüyor mu?" sorusunu yanıtlayan Patel, ABD'nin önceliğinin Rusya'nın girişime dönmesi olduğunu belirterek, "Tabii ki gıda ürünlerinin gitmesi gereken yerlere ulaşması için başka ne seçenekler olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Patel, halihazırda konuya ilişkin bir duyurusu bulunmadığını da söyleyerek, "Tekrar Karadeniz Tahıl Girişimi'nin başlamasını istiyoruz, işe yaradığını görmüştük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl girişimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: