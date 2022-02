ABD'nin Rusya'ya karşı gönderdiği askeri birliklerden ilki Polonya'da

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi endişelerinden dolayı ABD'nin NATO kuvvetlerine destek için gönderdiği birliklerin ilki Polonya'ya ulaştı.

Rusya ile Ukrayna arasında Donbas'ta çatışmalar 2014’ten bu yana sürerken an itibarıyla iki ülke arasında her an savaş çıkacağı endişesi, dünya kamuoyunun gündem maddesi oldu.

Sürece ABD'nin de dahil olmasıyla gerilim bir hayli yükseldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa'da Rusya karşısında 3 bin ABD askerinin konuşlandırılmasına onay vermesinin ardından, birlikler harekete geçti.

Buna göre, bin 700 civarında asker Polonya'ya, bin civarında asker Romanya’ya ve 300 asker ise Almanya’ya gönderildi.

İLK GRUP POLONYA'YA ULAŞTI

Avrupa'ya gönderilen askeri birliklerin ilk grubu Polonya'ya ulaştı.

Polonya Ordusu Sözcüsü Binbaşı Przemyslaw Lipczynski, 1700 kişilik birliğin ilk grubunun Jesionka'daki havaalanına ulaştığını belirterek kalan kısmının da yakında geleceğini duyurdu. Gelen askerlerin 82. Hava İndirme Tümeni'nden olduğu belirtildi.

ABD'NİN POLONYA'DA 4500 ASKERİ BULUNUYOR

Öte yandan ABD'nin Polonya’da hem NATO hem de ikili anlaşmalar neticesinde konuşlanmış yaklaşık 4 bin 500 askeri bulunuyor.