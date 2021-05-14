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Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Camiye önceden yerleştirilen bomba, cuma namazı öncesi infilak etti. Cami içinde bulunan 15 kişi yaralanırken, 12 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
- 14.05.2021 - 13:38
- Güncelleme : 14.05.2021 - 15:43
Afganistan’da Ramazan Bayramı’na rağmen, bombalı saldırılar sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Başkent Kabil’in kuzeyinde bulunan Shakar Darah ilçesindeki Haji Bakhshi Camisi'ne daha öce yerleştirilen bomba, cuma namazı sırasında infilak ettirildi.
Yerel saat ile 13.30 sıralarında meydana gelen saldırıda, camide bulunan 12 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kabil Polis Sözcüsü Ferdaws Faramarz yaptığı açıklamada, patlamada ölen ve yaralanan kişi sayısını doğruladı.
Afganistan’da camiye bombalı saldırı VİDEO