Almanya’da koronavirüsten ölümler rekor seviyeye ulaştı

Salgında son 24 saatte 1.244 kişi hayatını kaybetti. Rakam, bugüne kadarki en fazla ölüm sayısı olarak açıklandı.

Robert Koch Enstitüsü, korona salgınına ilişkin Almanya'daki son verileri paylaştı.

Ülke genelinde son 24 saatte 25 bin 164 koronavirüs vakası tespit edildi. Son vaka sayıları ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 590’a yükseldi.

SALGIN BAŞLADIĞINDAN BU YANA EN YÜKSEK SAYI

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1.244 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 43 bin 881 oldu.

Son 24 saatte kaydedilen can kaybının, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek sayı açıklandı.

AKTİF 314 BİN 109 KORONA VAKASI VAR

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 620 bin 600 kişinin iyileştiği Almanya’da, aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısı 314 bin 109 olarak açıklandı.

Almanya’da bugüne kadar 35 milyon 118 bin 592 kişiye test yapıldı.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 206 olurken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 982 olarak açıkladı.

Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının da yüzde 83,09 olduğu aktarıldı.

750 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYE AŞI YAPILDI

Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri, bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında 758 bin 93 kişiye aşı yapıldığını duyurdu.