Balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye Almanya'dan kınama

Alman hükümetinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini gayrimeşru bulduğu ve şiddetle kınadığı bildirildi.

Japonya ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin dün balistik füze denemeleri yaptığını duyurmuştu.

Kuzey Kore'nin deneme yaptığı 2 balistik füze, Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düşmüştü.

Almanya'dan, Kuzey Kore'ye kınama geldi..

"Füze denemesi gayrimeşru"

Alman hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini gayrimeşru bulduğunu ve şiddetle kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Federal Hükümet, Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen son gayrimeşru balistik füze denemelerini şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

AA'nın haberine göre, Kuzey Kore'nin, 2022'nin başından bu yana uluslararası hukuku ihlal eden benzeri görülmemiş bir dizi füze denemesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülüklerini göz ardı ettiği, böylece uluslararası güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, Kuzey Kore'nin BM kararlarını uygulaması, ABD ve Güney Kore'nin diyalog tekliflerine yanıt vermesi istendi.

Açıklamada, Kuzey Kore'ye kitle imha silahları ve balistik füze geliştirme programlarını tamamen geri döndürülemez bir şekilde sona erdirmesi çağrısında da bulunuldu.