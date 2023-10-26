BMGK'de ABD ve Rusya'nın ateşkes tasarıları karşılıklı veto edildi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak reddedildi.

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı görüşüldü.

15 üyeli BMGK'de önce ABD'nin sunduğu karar tasarısı oylandı.

Karar için 10 ülke 'evet' oyu kullanırken 2 ülke 'çekimser', 3 ülke ise 'hayır' oyu verdi.

'Hayır' oyu kullanan Rusya ve Çin'in BMGK daimi üyesi olduğu için karar tasarısı veto edilmiş oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de 'hayır' oyu kullandı.

ABD'nin karar tasarısında insani duraklama talep ediliyordu

ABD'nin veto edilen karar tasarısında Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırıları şiddetle kınanırken ülkelerin meşru müdafaa hakkı bulunduğuna işaret ediliyor.

Tasarıda insani duraklamanın gerekliliğine işaret edilirken Gazze'ye sürdürülebilir yardım sağlanması gerektiği kaydediliyor.

Reddedilen tasarıda tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı ile Gazze'de Hamas dahil tüm terör örgütlerine silah tedarikinin engellenmesi için adım atılması talebi bulunuyor.

Rusya'nın insani ateşkes çağrısı ihtiva eden tasarısı da veto yedi

ABD oylamasının ardından Rusya'nın Gazze'de insani ateşkes çağrısı ihtiva eden karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Tasarıya 4 'evet', 9 'çekimser' ve 2 'hayır' oyu verildi.

Daimi üyeler ABD ve İngiltere'den 'hayır' oyu alan Rusya tasarısı da böylelikle reddedildi.

Rusya'nın karar tasarısı

Rusya'nın reddedilen karar tasarısında Gazze'de kötüleşen insani duruma işaret edilerek durumun tüm bölgede güvenlik ve barışı tehdit ettiğinin altı çiziliyor.

Acilen kalıcı ve tüm tarafların saygı duyacağı bir insani ateşkes sağlanması çağrısı yapılan tasarıda bunun insani yardımların ulaşımına katkı sunacağı ve sivilleri koruyacağı kaydediliyor.

Karar tasarısında Hamas'ın korkunç saldırıları da kınanırken rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapılıyor.

Gazze'ye yönelik tam ablukanın reddedildiği karar tasarısında İsrail ordusunun bölgeleri boşaltma emrini geri çekmesi gerektiği ifade ediliyor.

Reddedilen tasarıda tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı da yer alıyor.

BMGK'de 10 günde 4 karar tasarısı reddedildi

BMGK, 10 gün içinde İsrail-Filistin'deki duruma ilişkin 4 karar tasarısı veto etmiş oldu.

Geçen hafta Brezilya ve Rusya'nın iki farklı karar tasarısı reddedilmişti.