Abone ol: Google News

Donald Trump, Maria Corina Machado'ya kapıyı kapattı

ABD Başkanı Donald Trump, şu anda ülke dışında olan Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun yönetimi üstlenemeyeceğini çünkü ülke içinde desteği olmadığını söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 03:08
  • ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun ülke içinde yeterli desteği olmadığı için Venezuela'nın bir sonraki lideri olamayacağını ifade etti.
  • ABD operasyonu sonrası alıkonulan Nicolas Maduro ve eşi, New York'ta federal düzeyde tutulacak ve Manhattan Federal Mahkemesi'nde yargılanacak.
  • Machado, ABD müdahalesine destek verip Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a ithaf etti ve Venezuela liderliğine gelirse Kudüs'e elçilik açacağını belirtti.

ABD'nin operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York'a götürüldü.

CBS News'in haberinde Maduro ve Flores'in Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasının beklendiği kaydedildi.

CNN'in federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ise Maduro ve Flores'in gelecek hafta Manhattan Federal Mahkemesi'nde yargı önüne çıkarılacağı aktarıldı.

TRUMP, MACHADO'YA KAPIYI KAPATTI

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun 'yeterli desteğe sahip olmadığı' için bir sonraki Venezuela lideri olmasının muhtemel olmadığını belirtti.

Trump, Machado'nun Venezuela liderliğine getirilip getirilmeyeceği sorusuna, "İyi bir kadın ama ülke içinde desteği yok" yanıtını verdi.

Venezuela'da muhalif lider Machado: Hükümeti ele geçirmeye hazırız Venezuela'da muhalif lider Machado: Hükümeti ele geçirmeye hazırız

Machado, ABD'nin müdahalesine destek vererek, "Venezuelalılar, özgürlük saati geldi" mesajını paylaşmıştı. 

Maduro'nun müzakere yoluyla ayrılmayı reddettiği için iktidardan uzaklaştırıldığını söyleyen Machado, 2024 seçimlerinde muhalefetin adayı olan Edmundo Gonzalez'in artık başkanlık görevini üstlenmesi gerektiğini savunmuştu.

İSRAİL'E HAYRANLIĞINI HER FIRSATTA DİLE GETİRİYOR

Ülkesini işgal etmesi için ABD'yi bir çok kez davet eden Machado, kazandığı Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a ithaf etmişti.

İsrail’e hayranlığını her fırsatta dile getiren Machado, Venezuela'nın başına geçmesi durumunda elçiliği Kudüs'e taşıyacağını da açıklamıştı.

Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi
Maduro'nun alıkonulduğu ABD saldırılarında en az 40 kişinin öldüğü bildirildi Maduro'nun alıkonulduğu ABD saldırılarında en az 40 kişinin öldüğü bildirildi
ABD Genelkurmay Başkanı, Venezuela'ya saldırıların detaylarını anlattı ABD Genelkurmay Başkanı, Venezuela'ya saldırıların detaylarını anlattı

Dünya Haberleri