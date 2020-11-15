Dünyada koronavirüs vaka sayısı 54 milyonu geçti

Salgında artış eğilimi sürerken, ABD en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor.

Dünya genelinde son verilere göre, koronavirüs vaka sayısı 54 milyonu geçti.

54 MİLYON 329 BİN 104 VAKA

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesi, Çin'in Vuhan kentinde dünya geneline yayılan koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısının 54 milyon 329 bin 104 olduğunu bildirdi.

EN FAZLA VAKA ABD'DE

ABD, 11 milyon 226 bin 218 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 814 bin 902 ile Hindistan, 5 milyon 848 bin 959 ile Brezilya, 1 milyon 954 bin 599 ile Fransa, 1 milyon 903 bin 253 ile Rusya, 1 milyon 492 bin 608 ile İspanya, 1 milyon 344 bin 356 ile İngiltere, 1 milyon 304 bin 846 ile Arjantin, 1 milyon 191 bin 4 ile Kolombiya ve 1 milyon 144 bin 552 ile İtalya izledi.

1 MİLYON 318 BİN 286 ÖLÜM

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 318 bin 286 kişi yaşamını yitirdi, 37 milyon 871 bin 375 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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