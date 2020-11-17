Dolar
7.692
-0.192%
Euro
9.1214
-0.2438%
Altın
1885.4
-0.1176%
Borsa
1292.99
0%
G. Altın
466.812
-0.2489%
Bitcoin
127464.2
-1.5673%
EXEN Coin
12.36
0.40%
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Batı Sumatra eyaletinde 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
    • AA
    • 17.11.2020 - 06:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Mentawai Adaları bölgesindeki Tuapejat kasabasının 109 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

    TSUNAMİ ALARMI VERİLMEDİ

    Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

    Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir