Esad yönetiminden Arap Birliği yorumu: Kurumu gömmeliyiz

Esad yönetimi, Arap Birliği'nin öldüğünü belirterek diğer ülkelere söz konusu kuruluşu gömmeyi önerdi.

Suriye'de Beşar Esad, Arap Birliği'nden rahatsız...

Kurumun kapatılmasını isteyen Esad, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Konu kapsamında Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan da, açıklamalarda bulundu.

Ayman Susan, Şam'da dün başlayan ve iki gün sürecek Uluslararası Sığınmacı ve Yerelde Yer Değiştiren Kişiler Konferansı kapsamında Sputnik'e demeç verdi.

ARAP BİRLİĞİ ÖLDÜ

Susan, Arap Birliği'nin konferansla ilgili tutumunun sorulması üzerine uluslararası kuruluşu sert sözlerle eleştirdi ve "Arap Birliği öldü, saygı gösterip onu gömmeliyiz" yanıtını verdi.

Şam'ın tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmekten yana olduğunu kaydeden Susan, bunun özellikle Arap dünyası için geçerli olduğunu ancak mütekabiliyet koşullarının sağlanması gerektiğini de vurguladı.