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    Fransa’da 6 bin 950 yeni vaka

    Fransa Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında son 24 saatte 6 bin 950 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısının 5 milyon 820 bin 849'a ulaştığını açıkladı.
    • İHA
    • 13.07.2021 - 23:46
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 23:50
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    Fransa’da 6 bin 950 yeni vaka

    Fransa'da koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.

    Sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getiren Fransa hükümeti, koronavirüs salgınında son 24 saatte 6 bin 950 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 820 bin 849'a ulaştığını bildirildi.

    CAN KAYBI 111 BİN 408'E YÜKSELDİ

    Son 24 saatte 54 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 408’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 933’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 76 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

    Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede 36 milyon 213 bin 362 kişiye tek doz aşı yapıldı.

    Fransa’da 6 bin 950 yeni vaka #1

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