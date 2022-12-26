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    Fransız basını, Paris'teki saldırıda Türkiye'yi suçladı

    Fransız basını, Paris'teki saldırıda Türkiye'yi suçladı

    Türkiye'yi saldırının sorumlusu olarak göstermeye çalışan Fransız gazetesinin algı operasyonu göze çarptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 09:23
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    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

    Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınındaki saldırıyı düzenleyenin, William adlı Fransa vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

    Saldırı sonrası terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını ateşe verdi. Araçların yakıldığı şiddet gösterilerinde büyük tahribatlar oluştu.

    Saldırıyı Türkiye ile ilişkilendirme çabaları

    Örgüt sempatizanlarının PKK'nın paçavraları altında düzenlediği yürüyüşe bazı Fransız siyasetçiler de destek verdi.

    Fransız basını ise Türkiye'yi saldırıyla ilişkilendirmeye çalışan skandal bir habere imza attı.

    Liberation: Saldırının arkasında Türkiye'nin gölgesi var

    Liberation gazetesi, konuyla ilgili haberinde Türkiye'den "şüphelenildiğine" dair ifadeleri paylaştı.

    Haberde, "Irkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi" ifadesiyle takınılan tavır, olayla ilgili dikkatlerin açıkça başka yerlere çekilme çabalarını gösteriyor.

    Fransız basını, Paris teki saldırıda Türkiye yi suçladı #1

    Fransız gazetesinin algı operasyonu

    Öte yandan düzenlenen söz konusu saldırının ardından PKK'lıların yürüyüşünde de Türkiye aleyhinde sloganlar atılması dikkati çekmişti.

    Aynı Fransız gazetesi, son saldırının arkasında "Türk gizli servislerinin" olabileceğine dair asılsız iddialar öne sürdü.

    Avrupa terör örgütlerinin üssüne dönüştü

    Türkiye, özellikle sınır ötesinde düzenlediği nokta atışı operasyonlarla terör örgütlerine nefes aldırmazken, Avrupa ise örgüt üyelerinin ve uzantılarının üssüne dönüşmüş durumda.

    PKK konusunda yumuşak bir üslup benimseyen Fransa, Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermişti.

    Fransız basını, Paris teki saldırıda Türkiye yi suçladı #2

    Macron'un YPG/PKK'lı sözcüyle görüşmesi

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, operasyon öncesi terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcüsüyle görüşerek DEAŞ'a karşı mücadelede destek olacaklarını açıklamıştı.

    Terör örgütü, Fransa'da rahat hareket ediyor

    Çok sayıda PKK bağlantılı dernek, vakıf, basın kuruluşunun da bulunduğu Fransa'da örgüt, rahatça propaganda yapıyor ve üye devşiriyor.

    AA'nın aktardığına göre, bazı siyasi partilerin desteklediği PKK'nın Türk kurumlarına zaman zaman saldırılar düzenlediği biliniyor.

    Fransız basını, Paris teki saldırıda Türkiye yi suçladı #3

    Fransız basını, Paris teki saldırıda Türkiye yi suçladı #4

    Paris’te PKK’lılar büyük tahribata yol açtı ViDEO


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