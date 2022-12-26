Fransız basını, Paris'teki saldırıda Türkiye'yi suçladı

Türkiye'yi saldırının sorumlusu olarak göstermeye çalışan Fransız gazetesinin algı operasyonu göze çarptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınındaki saldırıyı düzenleyenin, William adlı Fransa vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Saldırı sonrası terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını ateşe verdi. Araçların yakıldığı şiddet gösterilerinde büyük tahribatlar oluştu.

Saldırıyı Türkiye ile ilişkilendirme çabaları

Örgüt sempatizanlarının PKK'nın paçavraları altında düzenlediği yürüyüşe bazı Fransız siyasetçiler de destek verdi.

Fransız basını ise Türkiye'yi saldırıyla ilişkilendirmeye çalışan skandal bir habere imza attı.

Liberation: Saldırının arkasında Türkiye'nin gölgesi var

Liberation gazetesi, konuyla ilgili haberinde Türkiye'den "şüphelenildiğine" dair ifadeleri paylaştı.

Haberde, "Irkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi" ifadesiyle takınılan tavır, olayla ilgili dikkatlerin açıkça başka yerlere çekilme çabalarını gösteriyor.

Fransız gazetesinin algı operasyonu

Öte yandan düzenlenen söz konusu saldırının ardından PKK'lıların yürüyüşünde de Türkiye aleyhinde sloganlar atılması dikkati çekmişti.

Aynı Fransız gazetesi, son saldırının arkasında "Türk gizli servislerinin" olabileceğine dair asılsız iddialar öne sürdü.

Avrupa terör örgütlerinin üssüne dönüştü

Türkiye, özellikle sınır ötesinde düzenlediği nokta atışı operasyonlarla terör örgütlerine nefes aldırmazken, Avrupa ise örgüt üyelerinin ve uzantılarının üssüne dönüşmüş durumda.

PKK konusunda yumuşak bir üslup benimseyen Fransa, Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermişti.

Macron'un YPG/PKK'lı sözcüyle görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, operasyon öncesi terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcüsüyle görüşerek DEAŞ'a karşı mücadelede destek olacaklarını açıklamıştı.

Terör örgütü, Fransa'da rahat hareket ediyor

Çok sayıda PKK bağlantılı dernek, vakıf, basın kuruluşunun da bulunduğu Fransa'da örgüt, rahatça propaganda yapıyor ve üye devşiriyor.

AA'nın aktardığına göre, bazı siyasi partilerin desteklediği PKK'nın Türk kurumlarına zaman zaman saldırılar düzenlediği biliniyor.

Paris’te PKK’lılar büyük tahribata yol açtı ViDEO