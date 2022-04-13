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    Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı

    Dini ritüellerini yerine getiren katılımcılar, farklı kıyafetleriyle göze çarptı.
    • 13.04.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 16:49
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    Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı

    Gajan Festivali, Hindistan'da renkli görüntüler oluşturdu.

    Hindu geleneği olarak bilinen Gajan, daha çok Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde kutlanıyor.

    Hindistan'da renkli festival

    AA'nın haberine göre; katılımcılar, giydikleri farklı kostümlerin yanı sıra yüzlerine sürdükleri boyalarla dikkat çekti.

    Dini ritüellerin gerçekleştirildiği festival, her yıl 14 Nisan'da düzenleniyor ve yaklaşık 1 hafta sürüyor.

    Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı #1

    Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı #2

    Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı #3

    Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı #4

    Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı #5

    Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı #6

    Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı #7

    Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı #8

    Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı #9

    Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı #10

    Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı #11


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