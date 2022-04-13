Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı

Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı

Dini ritüellerini yerine getiren katılımcılar, farklı kıyafetleriyle göze çarptı.

Gajan Festivali, Hindistan'da renkli görüntüler oluşturdu.

Hindu geleneği olarak bilinen Gajan, daha çok Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde kutlanıyor.

Hindistan'da renkli festival

AA'nın haberine göre; katılımcılar, giydikleri farklı kostümlerin yanı sıra yüzlerine sürdükleri boyalarla dikkat çekti.

Dini ritüellerin gerçekleştirildiği festival, her yıl 14 Nisan'da düzenleniyor ve yaklaşık 1 hafta sürüyor.