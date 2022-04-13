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- Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı
Hindistan, Gajan Festivali kutlamalarına ev sahipliği yaptı
Dini ritüellerini yerine getiren katılımcılar, farklı kıyafetleriyle göze çarptı.
- 13.04.2022 - 16:43
- Güncelleme : 13.04.2022 - 16:49
Gajan Festivali, Hindistan'da renkli görüntüler oluşturdu.
Hindu geleneği olarak bilinen Gajan, daha çok Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde kutlanıyor.
Hindistan'da renkli festival
AA'nın haberine göre; katılımcılar, giydikleri farklı kostümlerin yanı sıra yüzlerine sürdükleri boyalarla dikkat çekti.
Dini ritüellerin gerçekleştirildiği festival, her yıl 14 Nisan'da düzenleniyor ve yaklaşık 1 hafta sürüyor.