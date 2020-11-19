Hindistan'da koronavirüsten ölenler yakılıyor

Hindistan'da koronavirüs salgını hızla can almaya devam ederken, Hindu geleneğine göre ölenler krematoryumda yakılıyor.

Hindistan'da son 24 saatte 145 bin 506 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu, toplam vaka sayısı 8 milyon 958 bin 483'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 585 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 131 bin 578'e yükseldi.

HİNDU GELENEĞİ

Başkent Delhi'deki Nigambodh Ghat krematoryumunda cenaze işlemleri devam ederken koruyucu kıyafetler giyen görevliler, koronavirüs nedeniyle ölen kurbanları Hindu geleneklerine göre yakma işlemleri için hazırlıyor.

Ghat krematoryumunda son iki ayda 10 binden fazla koronavirüs cenaze işlemi gerçekleştirildi. Koruyucu kıyafetler giyen aile bireyleri de vefat eden kişiyle son kez burada vedalaşıyor.