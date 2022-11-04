İbrahim Reisi: İran, 43 yıl önce özgürleşti

Biden'ın sözlerine yanıt veren İran lideri, "Sizin esaretinize düşmemeye kararlıyız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "İran'ı özgürleştireceğiz" şeklindeki açıklamasına Tahran'dan cevap gecikmedi.

Açıklama, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den geldi.

Reisi, 1979'da ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nin işgal edilmesinin 43'üncü yıl dönümü nedeniyle Tahran'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Biden'a 'özgürlük' yanıtı

Biden'ın Kaliforniya eyaletindeki konuşmasında kullandığı ifadelere işaret eden Reisi, "Birkaç saat önce ABD Başkanı'nın belki de dikkati dağıldığı için bir açıklama yaptığını öğrendim. 'İran'ı özgürleştirmeyi hedefliyoruz' dedi. İran, 43 yıl önce özgürleşti ve sizin esaretinize düşmemeye kararlıdır." dedi.

Konuşmasında ülkede Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve yaklaşık 50 gündür devam eden protestolara da değinen Reisi, göstericileri "bazı aldatılmış kişiler" veya "hainler" olarak niteledi.

ABD'yi suçladı: Uyanık olmalıyız

Çok sayıda can kaybının olduğu olaylardan ABD'yi sorumlu tutan Reisi, "Düşman bugün ulusal birliğimizi hedef almıştır. ABD, bugün güvenliğimizi, huzurumuzu ve iktidarımızı hedef almıştır. Bu konuda uyanık ve basiretli olmalıyız. Bugün isyanda olan herkes düşmanın stratejisi doğrultusunda hareket etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Biden: İran'ı özgürleştireceğiz

AA'nın haberine göre, ABD Başkanı Biden, Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek." ifadelerini kullanmıştı.