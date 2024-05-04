İsveç pişman: Korudukları PKK'lı at tecavüzcüsü çıktı Terör örgütünün İsveç'teki yapılanmasında görevli ve Helsingborg kenti yakınlarındaki bir ahırda atlara cinsel istismarda bulunurken yakalanan Senanik Öner gibilerin ülkeye alınmış olunmasından endişe ediliyor.

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Avrupa'nın "steril ülkeleri" arasında yer alan İsveç, içinde PKKlı bir teröristin yer aldığı iğrenç bir olay ile sarsıldı.

Türkiye'nin terör örgütü üyeliğinden aradığı Senanik Öner, Helsingborg kenti yakınlarındaki bir ahırda atlara cinsel istismarda bulunurken yakalandı.

PKK'lı teröristin daha önce birçok defa atlara tecavüz ettiği, ancak fark edilmeden kaçmayı başardığı öğrenildi.



Türkiye'de yargılanırken İsveç'e sığındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde BDP'den belediye başkan yardımcılığı yaparken gözaltına alınan ve örgüt yöneticiliğinden yargılanan Senanik Öner'in, aldığı cezanın onaylanması aşamasında yurt dışına kaçarak İsveç'e siyasi sığınma talebinde bulunduğu öğrenildi.

İsveçliler endişeli ve pişman: Ya bunlardan daha fazlası varsa

Türkiye'den kaçan birçok teröriste sığınma imkanı veren Avrupa ülkelerinden biri olan İsveç, benzer vakaların yaşanmasından endişe ediyor.

Teröristlerin sığınağı haline geldiler

Halihazırda İsveç, PKK başta olmak üzere birçok terör örgütüne kucak açmış durumda. Bir yandan ifade özgürlüğü adı altında Müslümanların kutsal değerlerine saldırılara izin veren İsveç yönetimi, diğer yandan da Türkiye'nin aradığı çeşitli terör örgütü üyelerine de kucak açıyor.

Türkiye, teröristlerin iadesi karşılığında NATO üyeliğini onaylamıştı

Ancak böylesine iğrenç bir olaydan sonra, İsveç makamlarının savundukları teröristleri ne yapacağı da merak konusu.

Bilindiği üzere Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini terör örgütü yeliğinden arananların iadesi karşılığında onaylamıştı.

30 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İsveç'te gözaltına karşı direnen PKK'lı terörist Öner, polise bıçakla saldırdı. Terörist Öner'in mahkemeye çıkması halinde çeşitli suçlardan 30 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.