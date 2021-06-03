Joe Biden’dan, İsrail’in 11'inci Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a tebrik

Cumhurbaşkanı seçilen Herzog’a, Biden tarafından tebrik mesajı gönderildi. Biden, mesajında İsrail’in güvenliğine ve iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaptı.

İsrail’de Yahudi Ajansı Başkanı Isaac Herzog’un cumhurbaşkanlığına seçilmesine ilişkin, ABD Başkanı Joe Biden tarafından tebrik mesajı yayınlandı.

Biden mesajında, İsrail’in güvenliğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"ABD halkı adına, İsrail devletinin 11’inci Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı Isaac Herzog'a en içten tebriklerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanı seçilen Herzog, kariyeri boyunca İsrail'in güvenliğini güçlendirme, diyaloğu ilerletme ve küresel çapta Yahudi toplumu arasında köprüler kurma konusundaki sarsılmaz bağlılığını gösterdi.”

ORTAKLIĞIN DERİNLEŞECEĞİNDEN EMİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Herzog yönetiminde ABD ve İsrail arasındaki ortaklığın daha da büyüyüp derinleşeceğinden emin olduğunu belirten Biden, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'ne iki ülke arasındaki kalıcı ortaklık ve yakın dostluğa olan bağlılığı için teşekkür etti.

87 OY ALMIŞTI

İsrail Parlamentosunda (Knesset) milletvekilleri, dün ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere toplanmış, Herzog 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu almıştı.

Rakibi Peretz ise 27 oy ile Herzog’un gerisinde kalmıştı.