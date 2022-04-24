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    Kongo’da Ebola salgını ilan edildiği duyuruldu

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator eyaletinde Ebola salgını ilan edildiğini açıkladı.
    • 24.04.2022 - 07:47
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    Kongo’da Ebola salgını ilan edildiği duyuruldu

    Sağlık Bakanı Jean-Jacques Mbungani konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Ekvator eyaletinin başkenti Mbandaka şehrinde hayatını kaybeden 31 yaşındaki erkek hastada Ebola virüsünün tespit edildiğini doğruladı.

    74 temaslı karantinaya kalındı

    Şimdiye kadar 74 temaslı kişinin karantinaya alındığını belirten Mbungani, Ekvator eyaletinde Ebola salgınının ilan edildiğini duyurdu.

    Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

    Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

    KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

    AA'nın haberine göre Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

    Kongo’da Ebola salgını ilan edildiği duyuruldu #1


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