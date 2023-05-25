Korkulan oldu! Alman ekonomisi teknik olarak resesyona girdi Almanya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı. Almanya özel tüketimin düşmesiyle birlikte üst üste iki kez daralarak teknik açıdan resesyona girmiş oldu.

AA

Almanya, Avrupa'nın en önemli ekonomisi olarak öne çıkıyor. Ayrıca Almanya Türkiye'nin da en fazla dış ticaret yaptığı ülke konumunda.

Ancak kıtada yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği zorluklar dev ekonomili Almanya'yı sarstı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ilk çeyreğe ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 küçüldü.

Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı.

Almanya ekonomisi iki çeyrekte üst üste daraldı

Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0,3 daralmanın ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona girmiş oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğine göre ise ülkenin GSYH'si yüzde 0,5 geriledi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde “GSYH’de büyümenin 2022'nin sonunda sıfırın altında kalmasının ardından, Alman ekonomisi art arda iki çeyrek küçülme kaydetti." dedi.

Harcamalar azaldı

Birinci çeyrekte özel harcamalar, yüksek enflasyon nedeniyle tüketicilerin satın alma gücünün azalmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 azaldı.

Kamu harcamaları yüzde 4,9 geriledi.

Makine ve ekipman harcamalarında yüzde 3,2 ve inşaat yatırımlarında yüzde 3,9 artış gözlemlendi.

Aynı dönemde mal ve hizmet ihracatı ise yüzde 0,4 artarken, ithalat 0,9 düştü.

"Otomobil satışları geriledi"

Destatis açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Yüksek fiyat artışlarının devam etmesi, yılın başında Alman ekonomisini baskılamaya devam etti. Hane halkı yiyecek ve içecek, giyim, ayakkabı ve mobilyalara bir önceki çeyreğe göre daha az harcadı. Ayrıca yılın başında plug-in hibrit araçlara teşviklerin kaldırılması ve elektrikli araç primlerinin düşürülmesi nedeniyle daha az yeni otomobil alındı.

Alman hükümetinin büyüme beklentisi

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

Ukrayna'da devam eden savaş, demografik değişim ve mevcut enerji geçişi, gelecek yıllarda yapısal olarak Alman ekonomisine ağırlık verecek.

"Almanya ekonomisi teknik resesyona girdi"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Almanya'nın ilk çeyrek ekonomik büyümesine ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin "geçen yazdan beri korkulan şeyi bu kış yaparak" teknik bir resesyona girdiğini belirterek, “Ciddi bir resesyonun en kötü senaryosu değil, geçen yaza göre neredeyse yüzde 1'lik bir düşüş.” ifadesini kullandı.

“Enerji fiyatlarındaki büyük artış, etkisini gösterdi"

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer de teknik resesyon için şartların karşılandığını belirterek, “Enerji fiyatlarındaki büyük artış, yılın ilk yarısında etkisini gösterdi." ifadesini kullandı.

Yıllık enflasyon

Ülkede martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon ise enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle nisanda beklentilere yakın olarak yüzde 7,2'ye geriledi.