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    Libya hükümeti, Hafter kontrolündeki hava üssünü vurdu

    Libya hükümeti askeri birlikleri, başkent Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi.
    • AA
    • 01.05.2020 - 07:06
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    Libya hükümeti, Hafter kontrolündeki hava üssünü vurdu

    Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Libya Hava Kuvvetleri Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi. Operasyonda Hafter milisleri ve askeri mühimmat hedef alındı." İfadelerini kullandı.

    HAFTER YANLILARININ KONVOYUNA HAVA SALDIRISI

    Kununu, yaklaşık 3 saat önce yaptığı açıklamada, UMH askeri birliklerinin darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

    UMH askeri birlikleri tarafından geçen 25 Mart'ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında çoğunluğunu Hafter milislerinin kontrol ettiği üsse aralıklarla hava operasyonu düzenleniyor.

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