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    Mickey Mantle oyuncu kartı 12.6 milyon dolara satıldı

    Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından New York Yankees'te oynayan Mickey Mantle'ın bir oyuncu kartı açık artırmada 12.6 milyon dolarla rekor fiyata alıcı buldu.
    • 29.08.2022 - 04:06
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 05:03
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    Mickey Mantle oyuncu kartı 12.6 milyon dolara satıldı

    Müzayede evi Heritage Auctions, 1952'den kalma Mickey Mantle oyuncu kartını açık artırmayla satışa çıkardı.

    Müzayedede satılan en pahalı oyun kartı

    75 yaşındaki Anthony Giordano'ya ait kart 12,6 milyon dolara satıldı ve bir açık artırmada satılan en pahalı oyun kartı oldu.

    "Neredeyse mükemmel durumda"

    AA'nın haberine göre; Heritage Auctions, kartın "neredeyse mükemmel durumda" olması nedeniyle bu kadar yüksek fiyata satıldığını açıkladı.

    Mickey Mantle oyuncu kartı 12.6 milyon dolara satıldı #1

    Son sahibi, kartı 1991'de 50 bin dolara aldı

    Giordano, kartı New York'ta 1991'de 50 bin dolara satın aldığını söyledi.

    70 yıllık kart, en son 5.2 milyon dolara satıldı

    Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından New York Yankees'te 1951'den 1968'e kadar oynayan Mickey Mantle'ın 1952 sezonuna ait Topps marka kartı, Ocak 2021'de 5.2 milyon dolara satılmıştı.

    Mickey Mantle oyuncu kartı 12.6 milyon dolara satıldı #2


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