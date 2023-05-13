New York Times: Batılı liderler, Erdoğan kaybederse sevinecek

Türkiye'de halk yarın sandığa gitmeye hazırlanırken, Batı medyası hem üstü örtülü hem de doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı tavrını sürdürüyor.
14 Mayıs seçimleri 'dikkatle' izleniyor
ABD basınından The New York Times gazetesi, "Erdoğan'ın yenilgisi, Batı'da rahatlama, Moskova'da endişe yaratır" diye yazdı.
Türkiye'de pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin Batı başkentleri, NATO karargahı ve Kremlin'de "dikkatle" izlendiği vurgulandı.
Erdoğan hedefte: Kaybederse sevinecekler
Batılı yetkililerin, Türkiye'nin iç siyasetine karışmakla suçlanmamak için resmi olarak destek açıklamasında bulunmadıkları aktarıldı. Erdoğan'ın hedef alındığı haberde şunlar paylaşıldı:
Ancak Avrupalı liderlerin, Biden yönetiminden bahsetmiyoruz bile, Sayın Erdoğan kaybederse sevinecekleri açık bir sır.
"Daha kolay bir Türkiye istiyoruz"
İsveç'in eski Başbakanı Carl Bildt'in "Hepimiz daha kolay bir Türkiye istiyoruz." şeklinde açıklamada bulunduğu kaydedildi.
Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin, Avrupa Birliği için "giderek daha sorunlu bir ortak" haline geldiği görüşü ortaya serildi.
Bu durum, İngiltere merkezli The Economist dergisinin "Batı, Kılıçdaroğlu hükümetiyle daha kolay başa çıkar" tespitini gündeme getirdi.
Ankara, terör şüphelilerinin iadesini istediği ancak henüz karşılık vermeyen Stockholm'ün NATO ittifakına katılım sürecini dondurmuş durumda.
"Erdoğan Batılı müttefiklerini hayal kırıklığına uğrattı"
Aynı gazete, haberinin devamında şunları yazdı:
Erdoğan, iktidardaki 20 yılı boyunca Batılı müttefiklerini sık sık hayal kırıklığına uğratan bağlantısız bir dış politika izledi.
Avrupa Birliği ve Washington için, Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin Avrupa değerlerinden daha da uzaklaştığı yönünde güçlü bir his var.