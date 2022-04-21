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    Otomotiv sektörü batarya kriziyle karşı karşıya kalabilir

    Otomotiv sektörü batarya kriziyle karşı karşıya kalabilir

    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın CEO'su RJ Scaringe otomotiv dünyasını bekleyen büyük tehlikeyi dile getirerek, "çip krizi bunun yanında çerez kalacak" dedi.
    • 21.04.2022 - 07:22
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 07:24
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    Dünya genelinde yaşanan çip krizi birçok otomobil üreticisini zor durumda bırakmış ve birçoğu üretimlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

    Rivian CEO'su RJ Scaringe ise otomobil dünyasını bekleyen asıl krizin bataryalarda yaşanacağını ve çip krizinin bunun yanında hafif kalacağını söyledi.

    Üreticiler önlem alıyor

    Bazı üreticiler, muhtemel bir batarya krizine önlem almak için büyük yatırımlar yapmaya başladı. Örneğin Tesla, pil hücresi ve diğer elektrikli araç bileşenlerini ürettiği Gigafactory Nevada projesi için Panasonic ile anlaştı.

    Batarya üreticisi ortakları için hammadde temini konusunda da büyük yatırımlar yapan Tesla, sonrasında kendi bataryalarını üretmeye başladı.

    Otomotiv sektörü batarya kriziyle karşı karşıya kalabilir #1

    Pil üretimi planlanıyor

    Scaringe, Rivian'ın da benzer bir yaklaşım izlediğini belirterek birçok farklı tedarikçiyle ortaklık yaptıklarını ve sonunda kendi pil hücrelerini üretmeyi de planladıklarını dile getirdi.

    CNN Türk'ün haberine göre, Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

    Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz aylarda ilk aracını banttan indirmişti.

    Otomotiv sektörü batarya kriziyle karşı karşıya kalabilir #2


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