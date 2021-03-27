İki ülke, Akdeniz'de savaş uçaklarıyla tatbikat gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ortak eğitimle ilgili görüntüler paylaştı.

Doğu Akdeniz'de bir taraftan Türkiye ile diyalog kurduğu izlenimini veren Yunanistan, diğer taraftan Suudi Arabistan ile Girit'te ortak tatbikat düzenleyerek gerilimi tırmandırıcı girişimde bulundu.

Türkiye'den Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) alma talebi olduğu bilinen Suudi Arabistan, "Şahin Gözü-1" adlı tatbikat kapsamında 6 adet F-15SA savaş uçağını Girit'e gönderdi.

AKDENİZ'DE DİKKAT ÇEKEN TATBİKAT

İki ülkeye ait savaş uçaklarının Akdeniz üzerinde sortiler yaptığını aktaran Suudi Arabistan basını, saldırı ve savunmaya karşı operasyonlar, hava destek operasyonları, hava manevraları ve yer hedeflerinin imhası dahil olmak üzere çeşitli eğitim senaryolarının uygulandığını bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, savaş uçaklarının eğitim uçuşlarından görüntülere yer verildi.

Suudi Arabistan ile Yunanistan'dan ortak tatbikat ViDEO

"HEDEFLERE ULAŞTIK"

Tatbikat, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Fayyad Hamed er-Ruveyli ve Yunan mevkidaşı Korgeneral Konstantinos Floros tarafından izlendi.

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri Grubu Komutanı Abdurrahman eş- Şehri, “Tatbikat, istenen hedeflere ulaştı." dedi.

SUUDİ ARABİSTAN TÜRK SİHA'SI ALMAK İSTİYOR

Türkiye'den Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın almak isteyen Riyad yönetiminin, böyle bir dönemde Yunanistan ile gerçekleştirdiği tatbikat dikkat çekti.

İki ülke arasındaki tatbikatı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la bir ortak tatbikat olayı söz konusu. Ama bir diğer taraftan da Suudi Arabistan’ın şu anda Türkiye'den SİHA talebi var. Yani kimin eli kimin cebinde belli değil." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri de geçtiğimiz yıl ağustos ayında Yunanistan'daki Suda Limanı'na savaş uçağı göndermişti.

Suudi Arabistan Türkiye'nin İHA ve SİHA'larına talip ViDEO