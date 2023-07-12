Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den Joe Biden'a teşekkür Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

DHA

Tarihi NATO Zirvesi sona erdi..

Litvenya'nın Vilnius şehrinin ev sahipliği yaptığı zirve birçok bakımdan önem taşıyor.

Türkiye'nin belli şartlar karşılığında İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yaktığı zirvede NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yaptığı açıklama ile Ukrayna'nın NATO'ya davet edileceğini duyurdu.

Stoltenberg, "Şartlar oluştuğu takdirde NATO'ya üyelik için Ukrayna'ya davette bulunacağız." dedi.

Bu ifadeler dünya kamuoyuna bomba gibi düşerken Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky de dün zirveye katıldı.

Düzenlenen toplu yemeğe eşiyle katılan Zelensky, toplu fotoğrafa da girdi.

Zelensky, bu gelişmenin ardından Vilnius’ta ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Rusya ile yaşadıkları savaşta ABD'nin Ukrayna ile yan yana durmasını takdir ettiğini belirten Zelensky, Joe Biden'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ABD'ye teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi: