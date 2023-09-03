Ukrayna'da yolsuzluk operasyonu: Oligark Kolomoisky gözaltına alındı Ukrayna Güvenlik Servisi Ukraynalı, oligark Ihor Kolomoisky’nin dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

DHA

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Ukrayna içinde yozlaşma belirtileri sık sık ortaya çıkıyor...

Bu kapsamda yolsuzluk operasyonları art arda geliyor.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukraynalı oligark Ihor Kolomoisky’nin dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Batı medyası, Kolomoisky’nin 2019’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin seçim kampanyasının destekçilerinden birisi olduğu detayını paylaştı.

13,5 milyon doları yurt dışına aktardı

SBU’dan yapılan açıklamada, “Ihor Kolomoisky'nin 2013-2020 yılları arasında bankacılık kurumlarının altyapısını kullanarak yarım milyardan fazla Ukrayna grivnasını (13,5 milyon dolar) yurt dışına transfer ederek yasallaştırdığı tespit edilmiştir. Başsavcılık gözetiminde yürütülen mahkeme öncesi soruşturma devam etmektedir” denildi.

Zelensky kampanyasına destek

Batı medyası, Kolomoisky’nin 2019 yılında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’ye seçim kampanyasında destek verenlerden biri olduğu detayını paylaştı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 5 Mart 2021’de, Kolomoisky’ye yaptırım kararını açıklamıştı. Kararın, 2014 yılında Kolomoisky’nin Dnipropetrovsk Valiliği yaptığı dönemde ‘yolsuzluğa karıştığı’ için verildiği ifade edilmişti.