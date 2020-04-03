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Duterte: Koronavirüs önlemlerine uymayanları vurun

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesinde koronavirüs önlemlerine uymayanları ölümle tehdit etti.

AA |
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Duterte: Koronavirüs önlemlerine uymayanları vurun

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, koronavirüs tedbirleri kapsamında asker ve polislere garip bir talimat verdi.

Duterte, televizyon kanallarından yaptığı açıklamada, polislerden, doktorlara ve sağlık çalışanlarına zehirli kimyasallarla saldıranların, üzerlerine ölümcül maddeler dökülerek veya onları bu maddeleri içmeye zorlayarak cezalandırılmasını istediğini söyledi.

"KORONA ÖNLEMİNE UYMAYANI VURUN" TALİMATI

Sorun çıkaran kişilerin, hapishanelerde aç bırakılacaklarını belirten Duterte, hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde yaptığı kısıtlamalara karşı gelinmesi ve isyan çıkarılması halinde, emniyet güçlerine sorun çıkaranları vurmaları ve gıda ve nakit yardımını durdurma emrini vereceğini belirterek halkı tehdit etti.

Duterte: Koronavirüs önlemlerine uymayanları vurun

Duterte, nakit ve yiyecek yardımının dağıtımında yaşanan gecikmeler ve yapılan şikayetlere ilişkin ise sorumluluğun siyasetçilerden alınıp eski bir generale verildiğini, yardımları çalanlara karşı çok sert davranılacağını ifade etti.

FİLİPİNLER'DE SON DURUM

Filipinler'de koronavirüs vaka sayısı 2 bin 311’e yükselmiş, 96 kişi hayatını kaybetmişti.

Duterte: Koronavirüs önlemlerine uymayanları vurun

Duterte: Koronavirüs önlemlerine uymayanları vurun

Duterte: Koronavirüs önlemlerine uymayanları vurun

Duterte: Koronavirüs önlemlerine uymayanları vurun

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