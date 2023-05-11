Okul öncesi eğitim ile ilgili müjdeli haber geldi…
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamının kaldırıldığını duyurdu.
"Şu andaki hedefimiz 4 yaş ve 3 yaş"
Türkiye’de okul öncesi eğitimi kalıcı kılmak için hedeflerinin 3-4 yaş olduğunu aktaran Bakan Özer, “5 yaşı hallettik. Şu andaki hedefimiz 4 yaş ve 3 yaşı da okul öncesi eğitime dahil etmek, oradaki oranları yükseltmek. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” dedi.
Bakan Özer, şöyle devam etti:
"Kesinlikle ücret alınmayacak"
Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 50-100-400-500 lira. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine dayanılarak bu ücretler tahsil ediliyordu. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, ister tam ister yarım eğitim olsun, yemek, taşıma vesaire hiçbir ad altında kesinlikle ücret alınmayacak.