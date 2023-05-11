Bakan Mahmut Özer açıkladı: Okul öncesi eğitim ücretini kaldırıyoruz Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den, okul öncesi eğitim ücreti ile ilgili açıklama geldi. Bakan Özer, "Bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz" dedi.

DHA

Okul öncesi eğitim ile ilgili müjdeli haber geldi…

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamının kaldırıldığını duyurdu.

"Şu andaki hedefimiz 4 yaş ve 3 yaş"

Türkiye’de okul öncesi eğitimi kalıcı kılmak için hedeflerinin 3-4 yaş olduğunu aktaran Bakan Özer, “5 yaşı hallettik. Şu andaki hedefimiz 4 yaş ve 3 yaşı da okul öncesi eğitime dahil etmek, oradaki oranları yükseltmek. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” dedi.

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Kesinlikle ücret alınmayacak"