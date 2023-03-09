Bayburt'ta 37 yıllık öğretmene duygusal veda Bayburt'ta doğum gününde eğitim hayatının sonuna gelen 37 yıllık öğretmen Selçuk Yaşar Karatekin'e, okul idaresi ve öğrencilerince unutulmayacak bir veda töreni yapıldı.

Bayburt'ta 65 yaşındaki öğretmen Selçuk Yaşar Karatekin, meslek hayatının son gününde, son dersini vermek üzere 10 yıldır görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na her şeyden habersizce gitti.

Teneffüs arasında öğretmenler odasında vakit geçiren Karatekin'e öğretmenler ve öğrenciler doğum gününde sürpriz hazırlayarak, Karatekin'e unutamayacağı bir gün yaşattı.

Öğrenciler, okulun giriş kapısından öğretmenler odasına kadar uzun kuyruklar oluşturarak, Karatekin'in öğretmenler odasından çıkışını beklemeye başladı.

Son dersi için öğretmenler odasından ayrılarak sınıfa geçen Karatekin'i öğrenciler kapıda ıslıklarla, alkışlarla karşıladı.

'Seni seviyoruz Selçuk Hocam', 'Öğretmen üreten, yetiştirendir', yazılı pankartlarla 37 yıllık öğretmene sevgisini gösteren öğrenciler, hep bir ağızdan 'Selçuk Hocam' sloganı attı.

Öğrencileri ağladı

Duygu dolu anların yaşandığı vedalaşmada Türkçe Öğretmeni Özlem Eren, 'Ziller Çalacak' şiirini okudu, bazı öğrenciler duygulanarak gözyaşı döktü. Okul müdürü Celil Dağlar ise Karatekin'e çiçek takdim ederek, hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

"Öğrencilerimi çok seviyorum"

Öğrencilerden böylesi bir sürprizi beklemediğini ve gördüğü manzara karşısında mutlu olduğunu belirten Karatekin, şunları söyledi:

Hiç beklemiyordum böyle bir sürprizle karşılaşmayı, mutlu oldum, duygulandım. Öğrencilerimden derslerine iyi çalışmalarını istiyorum. Hepsinin gelecekte başarılı yerlere gelmelerini istiyorum, öğrencilerimi çok seviyorum.

"Çok güzel hatıralar bıraktı"

Okul müdürü Celil Dağlar da meslek hayatının en hüzünlü gününü yaşadığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

Bugün meslek hayatımın en hüzünlü günü. Selçuk Öğretmenimiz 37 yıllık öğretmenlik hayatında bugün emekliye ayrıldı. Kendisi yaş haddinden dolayı bugün emekli oldu. Üzüntülüyüz, onun adına sevinçliyiz. Uzun yıllarca devletimize, milletimize hizmet etti. Geride çok güzel hatıralar bıraktı, kendisinden çok memnunduk. Öğretmenler odamızın olmazsa olmazıydı, öğretmenler odamızın Bayburt deyimiyle ağabeyiydi. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz. Allah bahtını, yolunu açık etsin.

Bununla birlikte Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinden ötürü tecrübeli eğitimci Selçuk Yaşar Karatekin için Bayburt Öğretmenevinde veda yemeği düzenleyecek.