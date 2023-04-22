Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 34 bin 985 öğrenci döndü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yayınladığı mesajla deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 34 bin 985 öğrencinin kendi okullarına geri döndüğünü bildirdi.

AA

6 Şubat sabahı yaşanan, merkez üssü 7,7 ve 7,6 olan depremler sonucunda 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği ve 800 bin binanın hasar aldığı bir afet yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından etkilenen 11 ildeki öğrenciler için de okullardaki hasarlar hesaba katılarak nakil süreci başlamıştı.

Öğrencilerin eğitiminin aksamaması için alınan geçici nakil süreleri, bölgede yapılan çalışmalar sonucunda okulların açılması ile 34 bin 985 öğrenci için sona erdi.

"Yaşam, olağan akışına döndü"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu paylaşımda bulundu:

Afet bölgesindeki seferberlik ruhumuz ve devletimizin her türlü imkanıyla okulların kapısının en kısa sürede çocuklarımıza açılmasıyla yaşam, olağan akışına döndü. Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran çocuklarımızdan 34 bin 985'i okuluna geri döndü.

Depremin yaşandığı illere dönüş yapan öğrenci sayısı

Paylaşımda, depremin yaşandığı illere dönüş yapan öğrenci sayısına ilişkin bilgilerin bulunduğu bir grafik yer aldı.

Grafiğe göre, depremden sonra kendi okullarına dönen 34 bin 985 öğrencinin şehirlere göre dağılımı şu şekilde:

Kahramanmaraş: 9 bin 153

Hatay: 6 bin 675

Gaziantep: 6 bin 617

Malatya: 3 bin 829

Adıyaman: 3 bin 188

Adana: 1893

Osmaniye: 1.417

Şanlıurfa: 1.032

Diyarbakır: 998

Kilis: 183