Milli Eğitim Bakanlığı: Türkiye Yüzyılı, eğitimin yüzyılı olacak

2022 yılı hedeflerinin tamamını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yılında eğitimde atılacak adımlarla Türkiye Yüzyılı’nın eğitimin yüzyılı olması için çalışacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Şimdi eğitimde yeni bir çağ aralanıyor. Türkiye Yüzyılı eğitimin yüzyılı olacak." mesajıyla 2022 yılında eğitim alanında yapılanlar, ulaşılan hedefler bir filmde anlatıldı.

2022 yılı hedeflerinin tamamını gerçekleştiren, hatta pek çoğunda hedefleri aşan Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında okul öncesi eğitime erişimi artırmak için, 6 bin 4 yeni anaokulu kapasitesi oluşturarak hedefin iki katına ulaştı.

Ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 90’dan yüzde 95,06’ya, tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları ilk kez yüzde 95 ve üzerine yükseldi.

Okullaşma oranının yüzde 100’e ulaştırılması hedefleniyor

2023’te 3 yaşta okullaşma oranının yüzde 16’dan yüzde 50’ye, 4 yaşta okullaşma oranının yüzde 38’den yüzde 70’e ve 5 yaşta okullaşma oranının yüzde 99’dan yüzde 100’e ulaştırılması hedefleniyor.

Öte yandan erken uyarı ve takip sistemi hayata geçirilerek okul devamsızlığı ve terk oranlarının düşürülmesinin sağlanması ve eğitim kademelerinin tümünde yüzde 99 ve üzerinde okullaşma oranlarına ulaşılması için çalışılacak.

Çırak ve kalfa sayısında hedef 1,5 milyon

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi çerçevesinde mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısı 7 kat artışla 1 milyon 200 bine ulaştı. Gelecek yıl çırak ve kalfa sayısı, 1 milyon 200 binden 1 milyon 500 bine çıkarılacak. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması çerçevesinde tüm sınıf seviyelerinde 160 milyon yardımcı kaynak ücretsiz dağıtıldı, gelecek yıl 200 milyon yardımcı kaynak daha ücretsiz dağıtılacak.

"Köy Yaşam Merkezleri" projesi çerçevesinde 2 bin 200 köy okulu yeniden hizmet vermeye başladı, 2023’te, kullanılmayan tüm köy okulları köy yaşam merkezine dönüştürülecek.

Halk eğitim merkezlerinden 13 milyon 386 bin 915 kişi yararlandı

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesiyle 3 ayda 16 bin 361 yeni kütüphane inşa edildi. Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 28 milyondan 100 milyona çıkarıldı. Gelecek yıl okuma kaynakları zenginleştirilerek okullardaki kitap sayısı 150 milyona yükseltilecek. Halk eğitim merkezlerinden 13 milyon 386 bin 915 kişi yararlandı, gelecek yıl da 15 milyon kişinin yararlanması sağlanacak.

Okulların temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarının karşılanması için ilk kez tüm okullara doğrudan 7 milyar lira bütçe gönderildi, uygulamaya gelecek yıl da devam edilecek.

Bu yıl kurulan Öğretmen Bilişim Ağı’nda (ÖBA) dijital platformu aracılığıyla öğretmenlerin uzaktan eğitim almaları sağlandı. Öğretmen başına düşen ortalama eğitim saati 44 saatten 250 saate çıkarıldı, gelecek yıl 350 saate çıkarılması hedeflendi.

60 yıllık özlem "Öğretmenlik Meslek Kanunu" çıkartıldı

İHA'nın haberine göre, 14 Şubat 2022’de yürürlüğe giren "Öğretmenlik Meslek Kanunu" ile öğretmenlik mesleği özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlandı. Gerçekleştirilen tüm projeler ve hedeflerin paylaşıldığı videoda şöyle denildi:

"Türkiye’nin her sathında üretken olan, eleştirel düşünebilen iletişimi güçlü ve iş birliğini özümseyen nesillerin gelişimini destekliyor ve yarını evlatlarımızla omuz omuza planlıyoruz. Kapsayıcı ve fırsat eşitliğine dayanan eğitim anlayışımızla kalite eşliğinde büyüyen bir eğitim ortamını inşa ederken geleceği bugünden birlikte yazıyor, aynı heyecan ve aynı anlayışla var gücümüzle çalışıyoruz. Şimdi eğitimde yeni bir çağ aralanıyor. Türkiye Yüzyılı eğitimin yüzyılı olacak."



