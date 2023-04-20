ÖSYM, 30 sözleşmeli personel istihdam edecek
AA

ÖSYM, bünyesine yeni personeller katacak…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu sözleşmeli personellerin 5’i büro, 15’i destek, 10’u da koruma ve güvenlik görevlisi olacak.

Başvurular 4 Mayıs'a kadar sürecek

Adaylar, başvurularını e-Devlet uygulamasında ÖSYM-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 4 Mayıs'a kadar alınacak.

Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.