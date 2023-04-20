ÖSYM, 30 sözleşmeli personel istihdam edecek Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 30 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular, bugünden itibaren 4 Mayıs'a kadar yapılacak…

AA ÖSYM, bünyesine yeni personeller katacak… Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu sözleşmeli personellerin 5’i büro, 15’i destek, 10’u da koruma ve güvenlik görevlisi olacak. Başvurular 4 Mayıs'a kadar sürecek Adaylar, başvurularını e-Devlet uygulamasında ÖSYM-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Başvurular, bugünden itibaren 4 Mayıs'a kadar alınacak. Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.