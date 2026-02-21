Yusuf Tekin'den okullarda 'Ramazan etkinlikleri' tartışmasıyla ilgili açıklama

11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla yeni bir tartışma konusu daha gündemden düşmüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullara gönderilen Ramazan genelgesi kapsamında, okullar ışıl ışıl süslenerek, çeşitli etkinlikler düzenlenerek çocuklara Ramazan ruhu aşılanıyor.

Ancak bazı 'laik' kesimler, MEB'in okullara gönderdiği yazıya tepki gösterdi.

'Laiklik' savunucuları ve muhalefet kesimleri, bu yazı sonrası Ramazan daha başlamadan yapılacak kültürel ve dini etkinliklere karşı çıktı.

Son olarak birleşen 168 kişinin imzaladığı bildiriye ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sert yanıt verdi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Ramazan etkinlikleri dolayısıyla ziyaret ettiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşan Tekin, okullardaki Ramazan etkinliklerini 'eğitimde Talibanlaşma' olarak nitelendiren ve 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' başlıklı bildiriye imza atan 168 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"BEN ÖZGÜR ÖZEL KADAR MİDESİ GENİŞ BİR ADAM DEĞİLİM"

Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Anadolu'da Ramazan demek milli birliğin, kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın maksimum düzenin yaşandığı bir dönem demektir. Ben değişik yıllarda Anadolu’da yaşadım. Alevilerin, gayrimüslimlerin bulunduğu yıllarda da yaşadım. Komşularımı gördüm. Evimizde iftarda pişirdiğimiz yemeği; dinine, etnik yada kültürel kimliğine bakmadan komşumuzla paylaştık. Anadolu'da bu böyledir. Kimse kimsenin dinine bakmadan Ramazan ayında yardımlaşır.



Ancak 168 kişinin açıkladığı bildiride çok ciddi şekilde hukuki problemler var. ‘Burada ne var niye yargıya taşıyorsun’ diyorlar. Ben de diyorum ki; ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim. Anadolu'nun her tarafında küfür olarak belirlenen cümleleri kendi partisinden bir belediye başkanına mesajla yazıp ispatlandığı zaman bu küfür değildir diyecek bir şeyim yok benim. Ben o bildirideki ifadelerin bana, öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza ve Türk toplumuna hakaret içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu hakaretten dolayı onların toplumdan özür dilemeleri gerektiğini düşündüğüm için yargıya taşıyacağım.