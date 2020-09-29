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    Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul, dün düşüşle kapattığı günü, bugünkü açılışta BIST 100 endeksi, 3,50 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 1.124,67 puana yükseltti.
    • AA
    • 29.09.2020 - 10:28
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    Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

    Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.121,17 puandan tamamlamıştı.

    Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı #1

    BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ KAZANDIRDI

    Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,71 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,56 ile turizm oldu.

    DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 ve 1.155 seviyelerinin direnç, 1.090 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

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