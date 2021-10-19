TCMB repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira verdi

Merkez Bankası, Türk Lirasını sıkılaştırma adımlarına repo ihaleleri ile devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

İHALEYE 146.3 MİLYAR TEKLİF GELDİ

İhaleye 146 milyar 350 milyon liralık teklif geldi.

BASİT VE BİLEŞİK FAİZ

İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.