ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Enflasyon anlamlı şekilde düştü Dün ABD'nin kasım ayı enflasyonu açıklandı. Aylık enflasyonun sabit kalması beklenirken yüzde 0,1 oranında arttı ancak yıllık enflasyonda düşüş görüldü. ABD Hazine Bakanı Yellen de açıklanan enflasyon verisini değerlendirdi.

AA

ABD'nin enflasyonu, yürütülen para politikalarını doğrudan etkilediği için tüm dünyayı etkiliyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken yıllık bazda yüzde 3,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede dün açıklanan enflasyonun "anlamlı" bir şekilde düştüğünü ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefine inmemesi için hiçbir neden göremediğini açıkladı.

Yellen, düşüncelerini The Wall Street Journal tarafından düzenlenen CEO Konseyi Zirvesi'nde ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerinde belirtti.

"ABD'de enflasyon 'kesinlikle anlamlı bir şekilde' düştü"

ABD'de enflasyonun "kesinlikle anlamlı bir şekilde" düştüğünü belirten Yellen, mevcut seyirde enflasyonun kademeli olarak Fed'in yüzde 2 hedefiyle uyumlu seviyelere düşmemesi için hiçbir neden göremediğini ifade etti.

"İş gücü piyasası güçlü"

Yellen, koronavirüs salgınından kaynaklanan tedarik zinciri sorunları ile iş gücü piyasasındaki uyumsuzlukların iyileşiyor gibi göründüğüne işaret ederek, iş gücü piyasası oldukça güçlü kalmaya devam ederken enflasyonun düştüğünü aktardı.

Yellen, ayrıca ücret artışlarının ise sağlıklı bir hızla devam ettiğini kaydetti.

Beklentiler düşüşe geçti

Yellen, son verilerin beklentilerin düşüşe geçtiğini gösterdiğini, enflasyon beklentilerinin iyi bir şekilde kontrol altında olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Yellen, reel faiz oranlarının yükseliş eğiliminde olmasının para politikasının bir anlamda sıkılaşmasına neden olduğunu, bunun Fed'in faiz kararını etkileyebilecek faktörlerden biri olduğunu aktardı.

ABD ekonomisi "yumuşak iniş" yolunda

ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yolunda olduğunu kaydeden Yellen, şöyle konuştu:

Bana göre yumuşak iniş, ekonominin büyümeye devam etmesi, iş gücü piyasasının güçlü kalması ve enflasyonun düşmesidir. Bizim de bu yolda olduğumuza inanıyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)