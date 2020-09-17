ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla gerçekleşti

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 33 bin kişi azalarak 860 bine geriledi. Ancak yapılan hesaplamalara göre rakamın 850 bin olması bekleniyordu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 860 bin oldu.

ÜLKEDE İŞSİZLİK MAAŞI TALEBİNDE BULUNANLARIN SAYISI 33 BİN KİŞİ AZALDI

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık işsizlik maaşı başvurularına göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 33 bin kişi azalarak 860 bine geriledi.

4 HAFTALIK ORTALAMA İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI, BİR ÖNCEKİ HAFTAYA KIYASLA 61 BİN KİŞİ GERİLEDİ

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 61 bin kişi azalarak 912 bine geriledi.

SÜREGELEN İŞSİZLİK BAŞVURULARI DÜŞTÜ

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 5 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 916 bin azalarak 12 milyon 628 bine düştü.