Alparslan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'yla 1,5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılandı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğalgazın kapasitesi, gaza erişebilen yerleşim yeri sayısıyla ve nüfus ile ilgili bilgi verdi.

AA

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için kendi kaynaklarına yöneldi. Türkiye'de doğalgaz ve petrol üretiminde önemli bir noktaya gelindi.

Doğalgaz alanında da Sakarya Gaz Sahası'nda önemli çalışmalar yürütülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen günlük 4 milyon metreküp doğalgazla 1,5 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

"Gaza erişebilen nüfus 71,3 milyona çıktı"

Bakan Bayraktar, 2023 sonu itibarıyla doğalgaz erişimi olan yerleşim yeri sayısının 836'ya, gaza erişebilen nüfusun ise 71,3 milyona çıktığını belirtti.

Sakarya Gaz Sahası

Batı Karadeniz’deki doğalgaz sahası günlük 4 milyon metreküp üretim yapıyor.

Sakarya Gaz Sahası, Zonguldak ilinin, Çaycuma İlçesinin yaklaşık 190 kilometre kuzeyinde ve deniz seviyesinden 2 bin 200 metre derinlikte bulunan Tuna-1 kuyusuyla ulaşılan ve birçok rezervden oluşan ve çok büyük miktarda doğalgaz rezervini barındıran bir saha.

Sakarya gaz sahasının keşfi ve doğalgazın karaya çıkartılması; Türkiye'nin enerji bağımsızlığını artırmak için umut verici bir gelişme olarak kabul ediliyor.

TPAO verilerine göre, Sakarya Gaz Sahası'nda planlanmış bir kapasite var ve tesisin tamamı devrede. Bölgedeki üretim de artırılarak geliştiriliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)