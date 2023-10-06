Bitkisel yağlar ve tahıllar etkiledi! Dünyada gıda fiyatları eylülde değişmedi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyatlarındaki değişim ile ilgili açıklama yaptı. Küresel gıda fiyatlarının eylülde yeniden bitkisel yağlar ve tahıllar öncülüğünde sabit kaldığı belirtildi.

AA

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), eylül ayı için yaptığı değerlendirmede, küresel gıda fiyatlarının, hemen hemen sabit kaldığını duyurdu.

Gıda fiyatlarının basit kalmasındaki etken bitkisel yağlar, süt ürünleri ve et endekslerindeki düşüşlerin şeker ve mısır fiyatlarındaki artışı dengelemesiyle gerçekleştiği bilgisi verildi.

Gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle 121,5 puan oldu.

Gıda endeksi savaşla birlikte rekor kırmıştı

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022'deki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 24 gerileyen endeksin, savaşla 159,7 puana ulaşarak rekor kırdığı duyuruldu.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda palm, soya ve ayçiçeği yağlarının küresel fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 3,9 gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşıdı.

Tahıl Fiyat Endeksi

Tahıl Fiyat Endeksi, mısır fiyatlarındaki artışın etkisiyle aylık bazda yüzde 1 yükseldi. Endeks, bir yıl önceki seviyesinin yaklaşık yüzde 14,6 altında kaldı.

Mısır fiyatları

Mısır fiyatları Brezilya'dan gelen güçlü talep, Arjantin'de yavaşlayan satışların etkisiyle eylülde yüzde 7 yükseldi. Uluslararası buğday fiyatları ise başta Rusya olmak üzere güçlü üretim ve arz beklentileri sayesinde yüzde 1,6 düştü.

FAO, ağustos 2023’te yaklaşık yüzde 10 yükselen pirincin düşük ithalat talebi nedeniyle geçen ay yüzde 0,5 düştüğünü bildirdi.

Şeker Fiyat Endeksi

Şeker Fiyat Endeksi, El Nino hava olayının üretim üzerindeki etkisine ilişkin artan endişeler nedeniyle eylülde aylık yüzde 9,8 artarak kasım 2010'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, ithalat talebinin durgun olması ve stok bolluğu ile eylülde aylık bazda yüzde 2,3 ve yıllık bazda yüzde 23,9 geriledi. Endeksin aylık art arda düşüşünü dokuzuncu aya taşıması dikkati çekti.

Et Fiyat Endeksi

Et Fiyat Endeksi de eylülde yüzde 1 geriledi.

FAO, küresel tahıl üretiminin bu yıl olumlu hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Rusya ve Ukrayna için daha yüksek verim beklentileriyle geçen yıla göre yüzde 0,9 artarak 2 miyar 819 milyon tona çıkacağı tahmininde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)