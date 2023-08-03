Borç yapılandırma ödemesinde bugün son gün
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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırmasıyla milyonlar rahat bir nefes aldı.

Yapılandırma kapsamında borçları dahil olmak üzere birçok ödemeye düzenleme getirildi.

Borç yapılandırma ödemeleri için bugün son gün

Borç yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı.

kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlendi.

Ödemelerin bugün 23:59'a kadar yapılması gerekiyor.

Borç yapılandırma ödemesinde bugün son gün

Vergi borçları için son gün yarın

Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'inci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın.

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.

Motorlu Taşıtlar ve gelir vergisi için de son ödeme günü yarın.

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