Borç yapılandırma ödemesinde bugün son gün Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılandırılan borçlar ile sigorta primi borçları için ödeme süresi bugün sona eriyor. Vergi borçları ile MTV ve gelir vergisinin 2'nci taksit ödemelerinin son günü ise yarın.

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasıyla milyonlar rahat bir nefes aldı.

Yapılandırma kapsamında vergi borçları dahil olmak üzere birçok ödemeye düzenleme getirildi.

Borç yapılandırma ödemeleri için bugün son gün

Borç yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı.

SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlendi.

Ödemelerin bugün 23:59'a kadar yapılması gerekiyor.

Vergi borçları için son gün yarın

Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'inci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın.

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.

Motorlu Taşıtlar ve gelir vergisi için de son ödeme günü yarın.