Borsa'ya ilgi arttı! Yılın 11 ayında 49 şirket halka arz oldu Yılın başından 30 Kasım’a kadar olan süreçte 49 şirketin halka açıldı, halka arzların toplam büyüklüğü ise 66 milyar TL'nin üzerine çıktı.

AA

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 8 Aralık itibarıyla Borsa İstanbul’daki pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 8 milyon 347 bin kişi olarak gerçekleştiğini belirtirken, yılın ilk 11 ayında 49 şirket halka arz olarak borsada işlem görmeye başladı.

Halka arzlardan elde edilen toplam tutar ise 66,3 milyar TL olarak kaydedildi.

2023, halk arz dalgasının da etkisiyle Borsa İstanbul’a ilginin yoğun olduğu bir yıl olarak öne çıktı.

Pay senedi yatırımcı sayısı rekor kırdı

2022'de 40 şirket, son 3 yılda 136 şirket halka arz oldu. 2023’ün başında 3 milyon 790 bin olan pay senedi yatırımcı sayısı, halka arzların da etkisiyle 8 milyonu aşarak rekor kırdı.

Halka arza katılan yatırımcı sayısı 100 milyona yaklaştı

4 Aralık itibarıyla MKK’nin sosyal medya hesabında paylaşılan veriler, 2023’te halka arza katılan toplam yatırımcı sayısının 99 milyon 188 bin olarak kaydedildiğini gösterdi. Bu rakamın ocak-ekim dönemi için 89 milyon 986 bin olduğu belirtildi.

Reel sektöre 104 milyar TL kaynak

Son üç yılda gerçekleştirilen halka arz işlemleri, reel sektöre 104 milyar TL’yi aşkın kaynak sağladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)