Bugünlerde siyah incir hasadı başladı. Dünyanın pek çok ülkesine gidecek incirler, köylüler tarafından toplanıyor. Meşhur incir ihracatta fark yaratmaya devam ediyor.

Dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetiştiği bilinen Bursa siyahı inciri, başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Üreticilerce tarlalardan toplanan coğrafi işaretli incir, kasalarla ihracatçı firmalara gönderiliyor. Burada boyutları ve olgunlaşma seviyelerine göre ayrıştırılan incirler, fabrikada paketlenerek ihraç ediliyor.

İncirin kilosunun, şimdilerde 13 liradan olduğu biliniyor.

Bursa'nın coğrafi işaretli siyah inciri, Avrupa'ya ihraç ediliyor VİDEO



"BURSA'DAKİ AROMAYI YAKALAYAMIYORLAR"

Uludağ Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan "Bursa Siyah İnciri denilen, sadece ülkemizde yetişen ve Avrupa'ya ülkemizin adıyla giden, coğrafi işaret almış olan ürünün üreticiden gelip fabrika öncesindeki ön ayıklama tesisinde bulunuyoruz. İncir, buradan dünyanın birçok ülkesine özellikle başta Almanya, Avusturya, İngiltere olmak üzere Rusya pazarına ve yakın zamanda da Uzak Doğu pazarına yoğun bir şekilde incirimizi göndermiş bulunuyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinde de incir yetişiyor fakat Bursa'daki aromayı yakalayamıyorlar.

Mikro özellikleri ve çeşidi açısından bu ürün bazında Bursa, çok ayrıcalıklı bir bölge. Diğer ülkelerde de bu ürünle ilgili üretim çalışmaları olmasına rağmen fiziksel özellikleri tutturamadıkları için pazar bu alıştığı tadı, Türkiye'den gelen bu ürünlerle tercih ediyorlar. Bu avantajımız çok önemli" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİYE 60 MİLYON DOLARLIK BİR GİRDİSİ VAR"

Uzak Doğu ihracatı hakkında da konuşan Yazgan, "Bu ürünle ilgili en önemli hedef koyduğumuz pazarlarımızdan biri Uzak Doğu ülkeleri. Özellikle Çin, Tayvan, Kore gibi pazarlara girmek için karantina etmenlerinin kalkmasını bekliyoruz. Bursa Siyah İnciri'nde yaklaşık olarak 20 milyon dolarlık ihracat kapasitesine sahibiz. Bu da 7 bin tona tekabül ediyor. Türkiye genelindeki ihracat ise yaklaşık olarak 20 bin ton. İncirin üçte biri Bursa'da yetiştiriliyor. Ekonomiye 60 milyon dolarlık bir girdisi var" dedi.

"GERÇEKTEN ÖZEL BİR ÜRÜN"

Gelecek yıllarda ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyleyen Yazgan, Bunu daha büyük coğrafyalara yayarsak, o zaman daha büyük ekonomik girdi sağlayabilecek bir değer yaratabiliriz. Buna Bursa Siyahı İncisi diyoruz. Gerçekten özel bir ürün. Bunun da rakibi olmadığı için gelecek zamanlar içerisinde hem ülkemizi hem de üreticimizi memnun edebilecek pazarlar açtığımız zaman ülkemiz ve üreticimiz büyük ölçüde bir kazanç kapısı elde etmiş olacaktır" şeklinde konuştu.

"GEÇEN YILA GÖRE FİYATLAR DAHA DÜŞÜK"

Siyah incir tarlası bulunan İsmail Bilen de "Üründe olgunlaşma başladığı için verim düşüşe geçti. Sezonun sonlarına doğru yaklaşmaya başladık. Topladığımız incirleri ayırıyoruz. İhracatlık, olgun ve reçellik olarak üçe ayırıyoruz. Topladığımız incirleri buradan ihracatçı firmalara teslim ediyoruz. Bu yıl fiyatlar geçen yıla göre daha düşük. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar kilosu 21 liraydı. İncirin az olmasına rağmen fiyatlar bana göre düşük. Bu sezon en yüksek 27 liradan sattık. Şu anki fiyatı ise 13 lira" ifadelerini kullandı.





























