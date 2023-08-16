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Ankara’da TOBB Türkiye Ekonomi Şurası toplandı.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve hükümetin ekonomi kurmayları da katıldı.

Yılmaz, burada katılımcılara hitap etti.

Türkiye'nin ileriye dönük ekonomik perspektifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, kamuda tasarruf adımlarına dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırlık yaptığını belirten Yılmaz, hazırlıkların tamamlanmasından sonra atılacak adımları kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Tasarruf ve israf kelimelerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı, tasarruf kelimesinin harcama yapmamak anlamına gelmediğini, harcamanın yerinde ve verimli yapılması anlamına geldiğinin altını çizdi.

Yılmaz şöyle konuştu:

"Yaşadığımız büyük deprem felaketinin etkileri hariç, bütçe açığını AB standartlarında tutmaya ve bu çerçevede bir takım tedbirler almaya çalıştık. Deprem harcamaları tek seferlik harcamalar. Bunlar bütçede bir yapısal bozulmaya yol açmıyor.



Ama her yıl yapılan harcamalar bozulmaya yol açıyor. Deprem harici bütçemizin yapısını korumaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bir takım tedbirler aldık. Bunları almak durumundaydık. Risklerimizi düşürmek adına bu adımları attık. Bunun tamamlayıcı bir unsuru olarak önümüzdeki dönemde kamu harcamaları hakkında da adımlar atmayı planlıyoruz.



Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu çerçevede hazırlığını tamamlayınca sizlerle de paylaşacağız. Br taraftan gelirlerimizi artırırken bir taraftan da harcamalarımızı disipline ediyoruz. Şunu ifade etmeliyim. Esas itibarıyla israf, kaynakları verimsiz kullanmaktır.



Tasarruf dediğimiz hadise ise kaynak kullanmamak değildir. Kaynakları verimli kullanmaktır. Kamuda bunu başarmak için her türlü çabayı ortaya koyacağımızı ifade etmek isterim."