Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün: 30 Kasım Depremin yaralarını sarmak için getirilen ek motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi, önümüzdeki hafta 30 Kasım Perşembe günü sona eriyor.

AA

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesi yapıldı.

Ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınmıştı. AYM, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti.

Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.

İlk taksit dönemini kaçıranlar gecikme faizi ile ödeme yapabilir

Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2,5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek.

İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım Perşembe günü sona erecek.

Ödeme noktaları

Araç sahipleri vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

Ödemeler ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.

MTV ödenmediğinde aksayacak işlemler

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.

Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)